Hyundai разработала сиденья с массажем шеи

Новый патент Hyundai открывает путь для следующей эволюции массажных сидений. Новый патент Hyundai, направленный в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO), призван способствовать повышению комфорта пассажиров в длительных поездках.
Новый патент Hyundai открывает путь для следующей эволюции массажных сидений. Новый патент Hyundai, направленный в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO), призван способствовать повышению комфорта пассажиров в длительных поездках.
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