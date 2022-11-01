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Hyundai разработала сиденья с массажем шеи

Hyundai разработала сиденья с массажем шеи

Новый патент Hyundai открывает путь для следующей эволюции массажных сидений. Новый патент Hyundai, направленный в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO), призван способствовать повышению комфорта пассажиров в длительных поездках.

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