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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Fate/Samurai Remnant получила бесплатную демоверсию Компании Koei Tecmo, TYPE-MOON и Omega Force объ...

Fate/Samurai Remnant получила бесплатную демоверсию Компании Koei Tecmo, TYPE-MOON и Omega Force объ...

Fate/Samurai Remnant получила бесплатную демоверсиюКомпании Koei Tecmo, TYPE-MOON и Omega Force объявили о том, что недавно выпущенная ими экшен JRPG Fate/Samurai Remnant теперь доступна в виде бесплатной демоверсии на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC через Steam.

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