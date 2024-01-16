Fate/Samurai Remnant получила бесплатную демоверсию Компании Koei Tecmo, TYPE-MOON и Omega Force объ...

Fate/Samurai Remnant получила бесплатную демоверсиюКомпании Koei Tecmo, TYPE-MOON и Omega Force объявили о том, что недавно выпущенная ими экшен JRPG Fate/Samurai Remnant теперь доступна в виде бесплатной демоверсии на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC через Steam.