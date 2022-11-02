Иранский Беспилотник-камикадзе Arash-2

Запуск БПЛА Arash с наземной установки. Фото Telegram / ImpNavigator В течение длительного времени иранская оборонная промышленность уделяет большое внимание направлению беспилотных летательных аппаратов.
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