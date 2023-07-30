Генменеджер «Аризоны» о Дурзи: «В его игре есть моменты, которые он может усовершенствовать, чтобы стать еще лучшим защитником»

«Койотис» выменяли защитника у «Лос-Анджелеса» на выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024 – Что вам нравится в игре Дурзи, из-за чего было важно привезти его в «Аризону»? – Он будет в нашей первой бригаде большинства.
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