Американские базы атакованы в Ираке и Сирии (ВИДЕО)

«Исламское сопротивление» наносит новые удары по объектам армии США в Ираке и Сирии. Два ударных БПЛА атаковали американскую военную базу в Иракском Курдистане на аэродроме Харир в 425 км от Багдада, передаёт Al Mayadeen.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии