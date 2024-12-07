Волонтер ВСУ Берлинская: украинским бойцам срочно нужна передышка в боях в ВС РФ

Украинские солдаты больше не в силах противостоять натиску Вооруженных сил России. Им срочно нужна передышка, заявила в эфире YouTube-канала «Апостроф TV» глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.
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