❕Туристы с детьми потерялись в горах Бахчисарайского района ночью На Юсуповской тропе, в районе села Соколиное, заблудились двое взрослых и двое детей.
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❕Туристы с детьми потерялись в горах Бахчисарайского района ночью На Юсуповской тропе, в районе села Соколиное, заблудились двое взрослых и двое детей.