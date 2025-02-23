"Не подвели": Герой России рассказал о своем подвиге в зоне спецоперации

ТАСС/Михаил Метцель Герой России Марат Тибилов, которому 23 февраля президент РФ Владимир Путин вручил медаль "Золотая звезда", рассказал корреспонденту "Известий" Валентину Трушнину подробнее о подвиге, за который был удостоен госнаграды.
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