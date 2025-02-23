РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Железобетонное,когда Росмия до границ с Польшей будит,остальное юолтавня и нарущается всё.Сегодня одна власть на Запа...Лавров: о невступ...
  • Eduard
    Вме эти Санкции незаконны.Не понимаю,как можно соблюдать незаконные санкции!Евросоюз расширил...
  • Eduard
    Кухарка из страны с населением в миллион,прзволяет хлебало открывать!Каллас: в заявлен...

"Не подвели": Герой России рассказал о своем подвиге в зоне спецоперации

"Не подвели": Герой России рассказал о своем подвиге в зоне спецоперации

ТАСС/Михаил Метцель Герой России Марат Тибилов, которому 23 февраля президент РФ Владимир Путин вручил медаль "Золотая звезда", рассказал корреспонденту "Известий" Валентину Трушнину подробнее о подвиге, за который был удостоен госнаграды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх