Судьи поставили поборы на поток: Вскрылась целая банда. На совесть и закон, как жизнь показывает, некоторым гражданам в мантиях всё равно.
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