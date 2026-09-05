Отели Нью-Дели заполнили номера перед саммитом БРИКС 12-13 сентября

Крупные отели Нью-Дели распродали номера на дни саммита БРИКС 12-13 сентября. ITC Maurya предлагает номера за $2 500.
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