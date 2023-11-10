Наводчик и начальник с Украины получили по 22 года за расстрел мирного жителя

В ДНР осудили наводчика и начальника ВСУ за расстрел жителя Мариуполя Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) дал двум военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), застрелившим мирного жителя Мариуполя, по 22 года колонии строгого режима.
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