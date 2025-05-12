НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Я бы тоже была крайне недовольна, если бы мой сын в 21 год решил жениться на 36-летней женщине с двумя детьми... Не л...«Сам решу»: как у...
  • Игорь Морозов
    как можно такую тупую , глупую программу, показывать по центральному телевидению. Это такое мерзостное недоразумение,...«Сам решу»: как у...
  • Федор Родников
    Бла-бла-бла😜Украина вся стане...

«Сам решу»: как устраивает личную жизнь сын великой свахи России, Розы Сябитовой, которая запретила жениться на женщине с двумя детьми, а теперь подыскивает ему пару

«Сам решу»: как устраивает личную жизнь сын великой свахи России, Розы Сябитовой, которая запретила жениться на женщине с двумя детьми, а теперь подыскивает ему пару

«Сам решу»: как устраивает личную жизнь сын великой свахи России, Розы Сябитовой, которая запретила жениться на женщине с двумя детьми, а теперь подыскивает ему пару Ольга БезродняяРоза Сябитова, известная российская телеведущая и эксперт по семейным вопросам, не дала сыну жениться на женщине, у которой было двое детей, а теперь зашла в тупик и ищет ему сама пару.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Морозов
как можно такую тупую , глупую программу, показывать по центральному телевидению. Это такое мерзостное недоразумение, что его не только смотреть слышать и то тошнит.
Ответить
18 час.
Ирина Некрасова
Я бы тоже была крайне недовольна, если бы мой сын в 21 год решил жениться на 36-летней женщине с двумя детьми... Не люблю Сябитову, но в этом вопросе однозначно на ее стороне.
Ответить
4 час.
наверх