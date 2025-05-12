«Сам решу»: как устраивает личную жизнь сын великой свахи России, Розы Сябитовой, которая запретила жениться на женщине с двумя детьми, а теперь подыскивает ему пару Ольга БезродняяРоза Сябитова, известная российская телеведущая и эксперт по семейным вопросам, не дала сыну жениться на женщине, у которой было двое детей, а теперь зашла в тупик и ищет ему сама пару.