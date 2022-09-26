Турция построит новый судоходный канал за 20 миллиардов долларов

Один из важнейших в мире проектов рано или поздно будет реализован.Глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу сообщил, что на строительство судоходного канала «Стамбул» придется потратить на пять миллиардов долларов больше, чем планировалось ранее.