Турция построит новый судоходный канал за 20 миллиардов долларов

Один из важнейших в мире проектов рано или поздно будет реализован.Глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу сообщил, что на строительство судоходного канала «Стамбул» придется потратить на пять миллиардов долларов больше, чем планировалось ранее.
Один из важнейших в мире проектов рано или поздно будет реализован.Глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу сообщил, что на строительство судоходного канала «Стамбул» придется потратить на пять миллиардов долларов больше, чем планировалось ранее.
Свежие комментарии