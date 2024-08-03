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В августе организуется проведение областной межведомственной акции ´В школу - с радостью´, целью которой является оказание п...

В августе организуется проведение областной межведомственной акции ´В школу - с радостью´, целью которой является оказание п...

В августе организуется проведение областной межведомственной акции ´В школу - с радостью!´, целью которой является оказание помощи детям из многодетных, малообеспеченных, неполных, опекунских, приёмных семей, детских домов семейного типа, детям из семей, оказавшихся в трудовой жизненной ситуации, в подготовке к началу нового учебного года.

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