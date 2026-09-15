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Царьград

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В Краснодаре собрали 64,5 тысячи тонн зерна и 580 тонн фруктов

В Краснодаре собрали 64,5 тысячи тонн зерна и 580 тонн фруктов

В Краснодаре завершилась уборка зерновых культур. Общий намолот достиг 64,5 тысячи тонн, из которых 54,8 тысячи тонн приходится на пшеницу.

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