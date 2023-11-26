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Джокович о том, что приехал на Кубок Дэвиса прямо с итогового: «Не хочу об этом говорить, потому что будет звучать как оправдание»

– Позади длинный сезон. Вы приехали сюда прямо из Турина. Насколько тяжело психологически и физически поддерживать себя на должном уровне? – Не хочу об этом говорить, потому что будет звучать как оправдание.

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