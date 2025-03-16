Эдгард Запашный не побоялся сказать правду о Нагиеве

Эдгард Запашный не побоялся сказать правду о Дмитрии Нагиеве. Знаменитый дрессировщик заметил, что 90% людей, которые у нас что-либо рекламируют, - это те, кто либо полностью отмолчался, либо переобулся вовремя и одной фразой сказал: "Дима дома".