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Эдгард Запашный не побоялся сказать правду о Нагиеве

Эдгард Запашный не побоялся сказать правду о Нагиеве

Эдгард Запашный не побоялся сказать правду о Дмитрии Нагиеве. Знаменитый дрессировщик заметил, что 90% людей, которые у нас что-либо рекламируют, - это те, кто либо полностью отмолчался, либо переобулся вовремя и одной фразой сказал: "Дима дома".

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Комментарии
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АХ
Александр Хмелевский
Всё верно говорит👍👍👍
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