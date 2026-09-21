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Царьград

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Пожары на Ямале: 6685 гектаров охвачены огнем, тушат 344 человека

Пожары на Ямале: 6685 гектаров охвачены огнем, тушат 344 человека

На Ямале с 21 сентября пожарные тушат 43 лесных пожара, включая особо охраняемые зоны. В борьбе с огнём участвуют 344 человека.

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