Как выглядел Кишинёв посреди зимы почти 60 лет назад

Cтолица Молдовы заметно преобразилась после недавнего снегопада. Но как выглядел Кишинев после такого же снегопада почти 60 лет назад - можно увидеть на редких фото, которые опубликовал на своей странице в соцсети эксперт по культурному наследию, бывший глава Агентства по реставрации архитектурных памятников Ион Штефаницэ, передает Noi.