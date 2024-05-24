Собянин упростил порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам

В последние годы столица была крупнейшим рынком венчурных инвестиций Сергей Собянин подписал постановление, в рамках которого в Москве будет упрощен порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам, которые вкладывают средства в проекты предпринимателей, включенных в столичный реестр стартапов и высокотехнологичных компаний.