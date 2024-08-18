Ален Делон больше не пьет двойной бурбон

В возрасте 88 лет умер Ален Делон – последняя суперзвезда золотого века французского кино, один из знаковых киноактеров для поколения бумеров в континентальной Европе, и, благодаря политике советского кинопроката – также и на просторах бывшего СССР Когда-то его называли самым красивым мужчиной европейского кино.