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ЦИК признал второй тур выборов президента Молдавии состоявшимся

ЦИК признал второй тур выборов президента Молдавии состоявшимся

По предварительным данным информационной системы Центральной избирательной комиссии Молдавии, явка избирателей во втором туре президентских выборов превысила необходимый порог в 20%, обеспечив легитимность голосования.

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