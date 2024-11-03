ЦИК признал второй тур выборов президента Молдавии состоявшимся

По предварительным данным информационной системы Центральной избирательной комиссии Молдавии, явка избирателей во втором туре президентских выборов превысила необходимый порог в 20%, обеспечив легитимность голосования.
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