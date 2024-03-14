Италия планирует "репрессии" в тюрьмах, пишет Reuters

Заключенные тюрем в северном итальянском городе Парма объявили голодовку. В ответ крайне правое правительство Джорджи Мелони пригрозило объявить уголовным преступлением даже мирные протесты в пенитенциарных учреждениях.
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