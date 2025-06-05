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Петербургский дневник

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Консульство Болгарии в Санкт-Петербурге временно приостановило прием визовых документов

Консульство Болгарии в Санкт-Петербурге временно приостановило прием визовых документов

Официальная причина на данный момент не разглашается С 3 июня консульство Болгарии в Санкт-Петербурге временно прекратило прием документов на визы типа D, а с 10 июня данная дипломатическая миссия перестанет принимать документы на краткосрочные визы типа С.

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