Консульство Болгарии в Санкт-Петербурге временно приостановило прием визовых документов

Официальная причина на данный момент не разглашается С 3 июня консульство Болгарии в Санкт-Петербурге временно прекратило прием документов на визы типа D, а с 10 июня данная дипломатическая миссия перестанет принимать документы на краткосрочные визы типа С.
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