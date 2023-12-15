Урановое наказание для США. Россия готова к беспрецедентному возмездию

Москва подумывает над запретом поставок ядерного топлива в Соединённые Штаты.Накануне палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащённого урана русского происхождения.
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