Квалификация English Open 2026: Кто участвует, формат, призовой фонд

Отборочные раунды рейтингового турнира English Open 2026 пройдут 25-26 июля на Mattioli Arena в Лестере, сообщает SnookerHQ Марко Фу (фото: SnookerHQ)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Продолжается сезон 2026-27.
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