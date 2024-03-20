"С одним веслом". Психолог о том, почему нельзя и даже вредно быть всегда счастливым

Правда ли, что вечное счастье – признак слабоумия 20 марта – Международный день счастья. Для многих быть счастливым – значит быть всегда успешным и на позитиве: даже если настроение хоть волком вой – "улыбаемся и машем!".
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