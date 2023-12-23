Региональной акушерско-гинекологический центр Караганды проводит новогоднюю акцию

В преддверии Нового года в РАГЦ при наличии ОСМС сообщает пресс служба акимата Карагандинской области до 26 декабря с 09:00 до 17:00 можно пройти бесплатно следующие виды диагностики: - осмотр-консультацию врача-гинеколога; - гинекологическое УЗИ органов малого таза; - кольпоскопию (по показаниям); - общие анализы крови и мочи; - мазок на степень чистоты.