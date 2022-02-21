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Элизабер Трасс продолжает смешить мир своими «угрозами». МИД Великобритании может запретить въезд в страну российским олигархам

Элизабер Трасс продолжает смешить мир своими «угрозами». МИД Великобритании может запретить въезд в страну российским олигархам

Когда во время визита в Москву уважаемая Элизабет Трасс позволила себе ошибку в географии, заявив, что Великобритания никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областью, я списал это на глупость и «ошибку перевода».

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