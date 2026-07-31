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Журнал «Профиль»

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Трамп объявил о поездке Уиткоффа и Кушнера на Украину

Администрация США перешла к ативным действиям в вопросе урегулирования украинского конфликта. "Трамп сказал FT, что в фокусе его внимания находится завершение войны России и Украины, он добавил, что его посланники – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – посетят Украину в ближайшие дни", – говорится в публикации газеты (FT).

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