Трамп объявил о поездке Уиткоффа и Кушнера на Украину

Администрация США перешла к ативным действиям в вопросе урегулирования украинского конфликта. "Трамп сказал FT, что в фокусе его внимания находится завершение войны России и Украины, он добавил, что его посланники – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – посетят Украину в ближайшие дни", – говорится в публикации газеты (FT).