Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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"Осталось два месяца": в Британии сделали прогноз по ситуации на Украине

"Осталось два месяца": в Британии сделали прогноз по ситуации на Украине

У президента США Джо Байдена остается все меньше времени, чтобы снабдить Украину финансами и оружием до прогнозируемого разворота внешней политики при Дональде Трампе, который может в корне изменить ход конфликта на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов британского издания Guardian.

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