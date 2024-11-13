"Осталось два месяца": в Британии сделали прогноз по ситуации на Украине

У президента США Джо Байдена остается все меньше времени, чтобы снабдить Украину финансами и оружием до прогнозируемого разворота внешней политики при Дональде Трампе, который может в корне изменить ход конфликта на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов британского издания Guardian.