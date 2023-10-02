Войска РФ отразили восемь атак штурмовиков ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили 2 октября сообщил, что российские военные отразили восемь атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском и авдеевском направлениях.
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