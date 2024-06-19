Обвинение попросило суд Владивостока назначить Блэку более четырех лет колонии

Гособвинитель попросил суд назначить военнослужащему ВС США Гордону Блэку, который обвиняется в хищении у жительницы Владивостока десяти тысяч рублей и угрозе расправой, наказание в виде лишения свободы на срок в четыре года и восемь месяцев в колонии-поселении, выплаты штрафа в размере 40 тысяч рублей и возмещения гражданке России десяти тысяч рублей.