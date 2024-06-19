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Общественная служба новостей

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Обвинение попросило суд Владивостока назначить Блэку более четырех лет колонии

Обвинение попросило суд Владивостока назначить Блэку более четырех лет колонии

Гособвинитель попросил суд назначить военнослужащему ВС США Гордону Блэку, который обвиняется в хищении у жительницы Владивостока десяти тысяч рублей и угрозе расправой, наказание в виде лишения свободы на срок в четыре года и восемь месяцев в колонии-поселении, выплаты штрафа в размере 40 тысяч рублей и возмещения гражданке России десяти тысяч рублей.

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Комментарии
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Сергей Кептицин
А про Васильеву как?
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