Punchbowl News: “The GOP’s candidate money problem has gone from bad to worse.” ”Republicans began the TV ad season with a massive financial advantage thanks to President Donald Trump’s $400 million war chest, unprecedented spending by mega-billionaire Elon Musk and a Supreme Court ruling that let party committees more easily help underfunded candidates.
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