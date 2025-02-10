Выпускник Тетюшского колледжа гражданской защиты вернулся из экспедиции по Чукотке

Выпускник Тетюшского колледжа гражданской защиты и действующий спасатель Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России Егор Медведев принял участие в экспедиции второго этапа учений МЧС «Безопасная Арктика – 2025» на Чукотке.
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