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«Парма» — «Рома» — 0:1. Видеообзор матча Серии А

«Парма» — «Рома» — 0:1. Видеообзор матча Серии А

В воскресенье, 16 февраля, состоялся матч 25-го тура Серии А «Парма» — «Рома».В воскресенье, 16 февраля, состоялся матч 25-го тура Серии А «Парма» — «Рома».

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