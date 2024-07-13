«Ищут своих мужчин в моей постели»: Волочкова открыто высказалась об изменах

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ни один из ее возлюбленных не предавал ее. По ее словам, каждый из ее экс-бойфрендов позже признавался, что после отношений с ней не может воспринимать других женщин.
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