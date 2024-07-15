Предложено новое определение планеты

Ученые-планетологи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предложили новое определение планеты, чтобы заменить устаревшее определение, принятое Международным астрономическим союзом (МАС) в 2006 году.
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