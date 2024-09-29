Сегодня отмечается всемирный день сердца

Сегодня, 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. До 4 октября волонтеры-медики и АНО «Национальные приоритеты» организуют в регионах проверки здоровья и другие мероприятия по профилактике болезней сосудов и сердца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии