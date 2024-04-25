Шансы «Зенита» на чемпионство резко упали после поражения от «Рубина»

Они снизились на 16 процентов Шансы «Зенита» на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) в этом сезоне снизились на 16% после поражения от «Рубина» со счетом 0:2 сообщает Opta Sport в своём телеграм-канале.
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