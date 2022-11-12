Тушенку с наркотиками пытались передать заключенному в СИЗО Уссурийска

Сотрудниками СИЗО-2 Уссурийска ведется постоянная целенаправленная работа по пресечению попыток передачи запрещенных предметов и наркотических средств любыми ухищренными способами.
Популярные статьи
- Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин
- В Тольятти Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
- Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей
Свежие комментарии