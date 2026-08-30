Британский флот сообщил о военном сопровождении российских судов в Ла-Манше

Корабли Военно-морского флота Российской Федерации сопроводили торговые суда, следовавшие через пролив Ла-Манш, заявили в пресс-службе Военно-морских сил (ВМС) Великобритании.
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