Сергей Алексеев: «Возможность импровизации заряжает энергией»

Первый вице-президент Российского союза выставок и ярмарок рассказал, как стал музыкантом Сергей Алексеев — президент Санкт-Петербургского парусного союза, первый вице-президент Российского союза выставок и ярмарок.
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