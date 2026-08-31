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Регионы России

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В Элисте отмечают 80-летие явления Иисуса Христа

В Элисте отмечают 80-летие явления Иисуса Христа

В 2026 году исполняется 80 лет со дня явления Иисуса Христа в Элисте, которое произошло 11 сентября 1946 года в Крестовоздвиженском храме в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи.

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