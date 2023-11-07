Патриарх Кирилл: Принадлежность к русскому народу должна определяться верой

Николай Тимофеев

Теперь про Славян, ну вот не хочется мне атеистов называть примитивными, ну у них мышление такое. Там сказано так: Кирилл и Мефодий пришли с ,,просвещенного'' Греко Римского Мира, здесь ключевое слово ,,просвещенного.'' Дело в том то Греки и Римляне считают что за пределами их земель живут Варвары, ну то есть люди второго сорта и не обязательно это Славяне, все. Если кто покидал территорию Рима автоматически попадал к Варварам, людям второго сорта. Поэтому патриарх и сказал что Кирилл и Мефодий из ,,просвещенного'' Греко Римского пришли к Славянам, а кто такие Славяне и дальше по тексту. Ну тут все очевидно, если покинул территорию Рима попал к Варварам, про то и сказано. Беда патриарха в том что он когда говорит он думает что аудитория более или менее образованная и нормальная, он не учитывает что есть индивидуумы с примитивным мышлением, тем более агрессивные атеисты которые ищут повода исказить суть сказанного. В принципе так и произошло атеисты вырезали конец его интервью, где были сказаны ключевые слова: что ,,для церкви нет Варваров для церкви все равны.'' То есть вот это и есть суть его интервью. Славяне для церкви не могут быть Варварами, людьми второго сорта потому что для церкви все равны. Для РИМА в те времена могли быть для церкви нет.