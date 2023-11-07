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Патриарх Кирилл: Принадлежность к русскому народу должна определяться верой

Патриарх Кирилл: Принадлежность к русскому народу должна определяться верой

Принадлежность к русскому народу должна определяться православной верой. Такое мнение после литургии в храме иконы Божией Матери на Большой Ордынке в Москве выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Комментарии
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Meerflieger
Согласен, тетрадки учёта посещений церкви тут  несколько не к месту. Это был всего-лишь инструмент принуждения. Равно как и вся ПЕРВАЯ часть Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. В котором уголовные преступления были на втором месте. Желаете повторить? 🤔😉                А про патриарха вашего я давно забыл и не пишу. Это вы тут его всё мусолите.
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19 час.
Николай Тимофеев
Теперь про Славян, ну вот не хочется мне атеистов называть примитивными, ну у них мышление такое. Там сказано так: Кирилл и Мефодий пришли с ,,просвещенного&#39;&#39; Греко Римского Мира, здесь ключевое  слово  ,,просвещенного.&#39;&#39; Дело в том то Греки и Римляне считают что за пределами их земель живут Варвары, ну то есть люди второго сорта и не обязательно это Славяне, все. Если кто покидал территорию Рима автоматически попадал к Варварам, людям второго сорта. Поэтому патриарх и сказал что Кирилл и Мефодий из ,,просвещенного&#39;&#39; Греко Римского пришли к Славянам, а кто такие Славяне и дальше по тексту. Ну тут все очевидно, если покинул территорию Рима попал к Варварам, про то и сказано. Беда патриарха в том что он когда говорит он думает что аудитория более или менее образованная и нормальная, он не учитывает что есть индивидуумы с примитивным мышлением,  тем более агрессивные атеисты которые ищут повода исказить суть сказанного. В принципе так и произошло атеисты вырезали конец его интервью, где были сказаны ключевые слова: что ,,для церкви нет Варваров для церкви все равны.&#39;&#39; То есть вот это и есть суть его интервью. Славяне для церкви не могут быть Варварами, людьми второго сорта потому что для церкви все равны.  Для РИМА в те времена могли быть для церкви нет.
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19 час.
Meerflieger
Ну не вам о примитивности мышления рассуждать. Вера — признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры; убеждённость, глубокая уверенность, в ком - или в чём-либо, абсолютно не требующая доказательств. Следовательно и работы разума по их поиску. А раз работы нет, то и мышление не развивается, остаётся примитивным. На уровне ЦПШ. С универсальным ответом на любой вопрос - Так Господь повелел. Более того - &quot;Разум есть величайший враг веры, он не является помощником в делах духовных и часто борется против божественного Слова&quot;(с)...            Про патриарха вашего, напоминаю, спорить желания нет. Хоть он и договорился до того, что Кирилл с Мефодием даже язык славянский, оказывается,  создали...    Всё равно каждый останется при своём.
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16 час.

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