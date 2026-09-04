В Ивановской области суд оставил под стражей мужчину за оборудование нарколаборатории дома

В его доме нашли химреактивы, оборудование и материалы для производства наркотиков. Срок содержания под стражей продлён до 10 декабря.
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