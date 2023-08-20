Драка с участником СВО в Забайкалье и заукраинки в Краснодаре: что сегодня известно по этим громким делам
Юрий Кот
Оба инцидента получили широкий общественный резонанс. Я даже получил в личку в соцсетях несколько угроз по поводу материала о вагнеровце Михаиле Таскине.
Комментарии
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Кто не прочел эту статью на неделе, удачи. Думайте, размышляйте. А мы уже обсудили...
А я считаю, что эту хабалку-русофобку надо отправить на нары.
Эта статья лишний раз доказывает, что на каждый вопиющий случай не надо спешить реагировать - можно наехать сгоряча на невиновного. Надо разбираться, и только потом реагировать. Но хабалка из Краснодара - тварь, однозначно!
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