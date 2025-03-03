Apple анонсирует долгожданный MacBook Air M4 уже на этой неделе

Apple готовится представить новый MacBook Air с чипом M4 уже на этой неделе, сообщает Bloomberg. По данным источников, запасы текущей модели MacBook Air M3 в магазинах Apple сокращаются, что подтверждает скорый анонс обновленной версии.
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