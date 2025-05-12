Трамп одобрил Украине поставку сотни ракет для HIMARS и Patriot

В пакет помощи также вошло 100 ракет-перехватчиков Patriot из Германии Соединенные Штаты одобрили передачу Украине 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS), а также 100 зенитных ракет Patriot, которые ранее находились на вооружении Германии.