«ВС РФ совершили прорыв на Курском фронте»: Военкоры

Российские вооруженные силы начали наступательные действия в Курской области. В настоящее время осуществляется атака на село Любимовка и населенный пункт Зеленые Шляхи, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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